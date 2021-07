Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Mauvaise surprise dans une piscine

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44390 Karma: 21058 Une personne a une mauvaise surprise en nageant dans le fond d'une piscine.



Adr1enb Re: Mauvaise surprise dans une piscine

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8313 Karma: 1795 Ils ont un peu oublié l'ombre sur le fond du bassin..

Skwatek Re: Mauvaise surprise dans une piscine

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44390 Karma: 21058 Adr1enb : Elle y est un p'tit peu. : Elle y est un p'tit peu.

