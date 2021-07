Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un couple de patineur annonce un heureux évènement

Ice Skating Couple Announce Pregnancy In Routine

Wiliwilliam Re: Un couple de patineur annonce un heureux évènement

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31931 Karma: 10097 ça veut dire qu'il ne glisse pas que sur la glace le monsieur!

C'est mimi

