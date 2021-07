Options du sujet Imprimer le sujet

Un infirmier/médecin vaccine les gens à la chaine dans un centre de vaccination.



Vous navigateur est trop vieux



Contribution le : Aujourd'hui 19:38:24

Infame_ZOD Re: Vaccination à la chaine en Indonésie.

J'aime glander ici Inscrit: 10/12/2013 17:51 Post(s): 5918 Karma: 6459 Je sais que je suis pas spécialiste en vaccinologie ,ni toubib ni rien.

Mais c'est pas plus logique si les gens faisaient la queue debout et s'asseyaient chacun leur tour pour se faire vacciner?

Contribution le : Aujourd'hui 19:50:54