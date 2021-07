Enorme tempête de sable en Mongolie

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 264 Karma: 246 Après midi du 28 juin à Urad à Bayanzhuoer, en Mongolie , une tempête de sable d'une centaine de hauteur frappe la ville !





Massive sandstorm || Sandstorm hits Urad Central Banner of Bayanzhuoer, Inner Mongolia.

