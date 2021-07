Je ne comprends pas, un problème ?

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4068 Karma: 3190

@Adr1enb @ale37mar Effectivement, la cdl s'actualise toutes les 5 minutes à peu près. Il faut juste être patient. Edit: Ha non c'est pas ça !



Je viens de tester et moi aussi, il me manque une page dans la cdl: entre la page 6 et 7, je n'ai pas, à l'instant, les posts du 27/06 aprèm et du 28/06 matin.

Dernier de la page 6: [Vidéo] Backflip dans une flaque Koreus 0 73 28/06 15:23:15 Koreus

Premier page 7: [Vidéo] Vidéo du 8eme vol sur Mars du mini hélicoptère Ingenuity Ze-GIF 2 152 27/06 18:48:45 Variel

Alors que je les ai en navigant de post en post avec suivant/précédent (Edit2: non ok ça c'est pas ordonné/filtré pareil)





Je propose de vérifier la pagination qui pourrait être plus grande que le nombre de lignes affichées.

Si je génère la page 6 et demi (forum8-165.html) J'ai 14 entrées qui n'apparaissent pas page 7.



forum8-150:



forum8-165:



forum8-180:







