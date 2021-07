[BRUT] - Paysan bio depuis 1966, il travaille encore

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1234 Karma: 1171





Et j'aime beaucoup la phrase:

Pionnier du BIO en 1966.. Non, c'est juste qu'en 1966, il n'est pas passé au tout chimique..;)



Bon, il dit pas mal de vérité.. et la meilleur étant : "Surtout ne détruisez pas ceux qui vous aident". 92 ans, et il travail toujours.. c'est pas très rentable son histoire de bio...Et j'aime beaucoup la phrase:Pionnier du BIO en 1966.. Non, c'est juste qu'en 1966, il n'est pas passé au tout chimique..;)Bon, il dit pas mal de vérité.. et la meilleur étant : "Surtout ne détruisez pas ceux qui vous aident".

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:40