Démolition d'une tour à Belfort

France Bleu Belfort Montbéliard - Destruction de la tour #Dorey quartier des #Residences à #Belfort Une centaine de personnes, essentiellement du quartier, rassemblées pour l'événement



Stylé le début de la démolition

Edit: modification du titre Démontage > Démolition

C'est bien comme ça que je compte démonter mon crush

On voit clairement les 2 étages qui ont été alégés pour créer une faiblesse nécessitant peu aucun explosif. La gravité a fait le reste.

On voit clairement les 2 étages qui ont été alégés pour créer une faiblesse nécessitant peu d'explosif. La gravité a fait le reste.



Michael Bay n'approuve pas.

Peut-on parler de démontage dans ce cas présent ? Bon courage à celui qui devra la remonter…

Démolition par vérinage d'une tour R+15 à Belfort - Premys Deconstruction Agence Ferrari.

Oh bordel, mais qu'est ce que j'ai écris...

Merci, je vais modifier

Merci, je vais modifier Oh bordel, mais qu'est ce que j'ai écris...Merci, je vais modifier

