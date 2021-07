Une cane joue à cache-cache avec ses petits + Un singe se réchauffe les coucougnettes

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44401 Karma: 21086

Alors qu'elle essaie d'attraper des poissons, une maman canard semble jouer à cache-cache avec ses canetons en disparaissant sous l'eau pour ressurgir un peu plus loin à la surface d'un lac de la réserve naturelle London Wetland Centre de Londres, en Angleterre.





Un capucin sauvage utilise un briquet pour bruler ses poils dans un parc à Misahualli, en Équateur.





Contribution le : Aujourd'hui 21:15:46