Au sud du Costa Rica, un homme attrape un serpent des blés, non venimeux et à la morsure peu douloureuse, afin de lui présenter un bouchon rempli d'eau pour se désaltérer.





I See a Thirsty Snake!

Contribution le : Aujourd'hui 01:26:49