Options du sujet Imprimer le sujet

Bhaalil Rupture d'un gazoduc dans le golf du Mexique 3 #1

Je suis accro Inscrit: 05/02/2014 16:24 Post(s): 593 Karma: 784 Rupture d'un gazoduc dans le golf du mexique :





Contribution le : Aujourd'hui 10:09:04

zoondoz Re: Rupture d'un gazoduc dans le golf du Mexique 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 587 Karma: 210 Et ça s'éteint comment ce genre de feu ? Comme les puits de pétrole ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:36

Metamax Re: Rupture d'un gazoduc dans le golf du Mexique 0 #5

Je viens d'arriver Inscrit: 19/02/2019 20:53 Post(s): 70 Karma: 219 @mikeldj

Ils créent un mur d'eau pour se protéger de la chaleur et pouvoir s'approcher du foyer.

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:37