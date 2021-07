Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un coiffeur perd patience face à une cliente agitée. 2 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 296 Karma: 406 Un coiffeur shampouine une femme un peu agitée..



Vous navigateur est trop vieux



J'avoue sans honte avoir eu un sentiment de satisfaction intense.

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:25