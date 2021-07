Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate mashup 2 #1

Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 500 Karma: 1057

Aerotha Franklin - "Rock Emotion"



mash-up de Bill McClintock,associant Aerosmith et Aretha Franklin.Des titres de respectivement de 1975 et 1972 .Le résultat,c'est pas du Angèle,et c'est tant mieux Aerotha Franklin - "Rock Emotion"mash-up de Bill McClintock,associant Aerosmith et Aretha Franklin.Des titres de respectivement de 1975 et 1972 .Le résultat,c'est pas du Angèle,et c'est tant mieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:08