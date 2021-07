Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo-

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12796 Karma: 6621 Lors du match de rugby opposant l’Angleterre aux États-Unis aujourd’hui, un joueur anglais marque un essai mais se prend quand même une grosse déculottée dans le même temps.





Contribution le : Aujourd'hui 22:46:02