LeFreund Explosion en mer Caspienne

Je masterise !





Академия наук утверждает, что это извергается грязевой вулкан в Каспийском море!



Pas plus d'infos pour le moment Explosion en mer CaspienneАкадемия наукутверждает, что это извергается грязевой вулкан в Каспийском море! https://t.co/QWUWlrnuDs Pas plus d'infos pour le moment

Contribution le : Aujourd'hui 23:16:49

Saucisson666 Re: Explosion en mer Caspienne

Je suis accro Inscrit: 13/01/2015 15:56 Post(s): 875 Karma: 955 Une explosion à bas coût?

Contribution le : Aujourd'hui 23:31:19