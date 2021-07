Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Les publicités durant le match varient en fonction de la chaine! 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4819 Karma: 12859 Apparemment, il est possible pour les opérateurs de choisir quelle publicité ils souhaitent diffuser durant un match de football :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 23:39:09