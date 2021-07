Diorama de L'Île de l'Aurore (Zelda Wind Waker)

Je m'installe Inscrit: 14/05/2018 19:12 Post(s): 148 Karma: 644

Le youtuber North of the Border s'est attelé à la création d'un Diorama de l'Île de l'Aurore, tirée du jeu vidéo The Legend of Zelda : The Wind Waker. Le résultat est superbe et le processus de création est très agréable à suivre (encore plus si vous comprenez l'anglais).





How to Make an Outset Island Diorama // The Wind Waker // Zelda Crafts

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:12