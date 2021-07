Fausse gifle pour voir la réaction de sa fille

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 569 Karma: 350

Ca me rappel au lycée avec un pote on faisait un truc fake du genre devant le prof, mon pote avait une main a plat sous le menton et je claqué vite sa main. Mon pote étais de dos au prof du coup il pensait vraiment que je tapais le visage lui faisant genre il c'était pris une claque au visagee, se tenant la joue et tout...



Et certains prof en avait rien a foutre, des vrais connards. Et c'était pas une petite claque que je mettais mon pote avait mal à la main. On trouvais ca marrant comme blague, mais ca nous montrais aussi a quel point certain prof s'enfoutais de leurs élève.

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:09