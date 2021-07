Ne jamais tourner le dos à un lion

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44420 Karma: 21123







Never turn Your back on a Lion .... unless You’re part of the Pride #Shorts Dean Schneider vit dans un refuge animalier en Afrique et s'amuse à tourner le dos à un lion.Never turn Your back on a Lion.... unless You’re part of the Pride#Shorts

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:20