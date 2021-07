Statue de la reine VIctoria vandalisée au Canada + Un aigle nage jusqu'à la rive

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70837 Karma: 33161

Statue de la reine VIctoria vandalisée au Canada





Queen Victoria Statue Toppled Outside Manitoba Legislature on Canada Day



Un aigle nage jusqu'à la rive





Bald Eagle Swims to Shore || ViralHog

