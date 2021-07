Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une automobiliste bloquée sur les voies d'un train au Luxembourg





Ça s'est passé hier à Bertrange, au Luxembourg. Aucun blessé d'après cet article



Cedub

Je ne sais pas si elle a eu un problème mécanique.. ou si elle n'a pas voulu "abimer" sa voiture en poussant les barrières, mais elle n'a pas pris que des bonnes décisions..!!

@CrazyCow.





@CrazyCow.

En effet..

Mauvaise décision N1 : Passer au rouge ou lorsque les barrières se ferme.

Mauvaise décision N2 : S'arrêter.

Bonne décision N1 : Sortir de la voiture (C'est moins pire que de rester dedans..).



Après, vu l'état de la voiture, elle aurait du tenter les barrières.. ca aurait fait moins mal qu'un train..



CrazyCow

Mine de rien ça aide bien pour l'enquête une vidéo comme ça.

@Cedub Aussi beaucoup de gens ne savent pas que ces barrières sont faites pour être poussées.



@Cedub Aussi beaucoup de gens ne savent pas que ces barrières sont faites pour être poussées.



gazeleau

Quand je pense que chez eux, les barrières s'abaissent 3 min avant. Mille fois le temps de manoeuvrer pour éviter ça.

