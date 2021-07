Danse contemporaine dans un hangar

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 318 Karma: 301 Olyer désolé je pensais que l'insta de la personne était officiel, car ll met en avant que c'est son travail tout ça.



Ton lien est en entier contrairement à celui que je viens de poster, ce qui gâché beaucoup surtout que j'aime beaucoup ce style de vidéo !

J'ai fouiné un peu plus hier car je suis d'abord tombé sur le même lien que toi. Le mec a tout simplement fait un copié collé du message du chorégraphe. Peut-être un ami qui lui fait de la promo. J'ai fouiné un peu plus hier car je suis d'abord tombé sur le même lien que toi. Le mec a tout simplement fait un copié collé du message du chorégraphe. Peut-être un ami qui lui fait de la promo.

Beaucoup de ses vidéos sur son insta sont du même style.



Bref rien ne vaut la vidéo en entier



