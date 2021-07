Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un agriculteur fait sa moisson en ville. 4 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 301 Karma: 413 A Lublin, en Pologne, un agriculteur qui a refusé de vendre ses terres continue ses moissons au milieu d'un complexe d'appartements.





Aujourd'hui 11:32:21