Un hindou fait du parapente mais ça ne se passe pas comme prévu, sa peur le tétanise

Puis l'hindou commence à se raidir par la peur du vide, il n'ose plus regarder le sol et se tient le cœur tellement il bat vite !

Il propose au moniteur de le payer plus et d'atterrir tout de suite, mais le moniteur ne comprend pas tout de suite la panique du gars, il lui dit d'ouvrir les yeux et de profiter du paysage !

Les deux ne se comprennent plus et s'ensuit une dispute qui amènera à l'atterrissage, mais comme l'hindou a les jambes raidies cela va être très dure .... le moniteur lui mettra alors des coups de jambe pour qu'il lève les siennes !





