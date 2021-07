Clip pour expliquer aux jeunes conducteurs ce qu'il faut faire (USA)

Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund

Inscrit: 26/10/2012



Drivers License



Pas sûr que ça fonctionne auprès des jeunes... mais bon Le département de police de Southlake aux USA à fait ce clip pour expliquer aux jeunes conducteurs quoi faire (en anglais) :Drivers LicensePas sûr que ça fonctionne auprès des jeunes... mais bon

nobrain

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1286 Karma: 1090 alors que s'ils avaient garde la même bande son et qu'ils avaient mis un gros flic barbu pour faire du playback dans le clip, ça aurait été délicieux

