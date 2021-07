Vol/attaque dans un petit magasin à Tulsa (USA)

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 260 Karma: 165

Je serais tenté de dire que le plus hallucinant est que tu mentionnes le fait que ce soit "un vol comme il y en a des milliers régulièrement" comme un fait ultracommun et presque normal. Je comprends très bien ton idée mais je trouve ça triste. Et une caisse ne devrait être qu'un lieu où entreposer les billets car les vols (en nombre hallucinant) ne devraient pas arriver. Et la rapidité serait alors commune

