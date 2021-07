Kevin Pillar joueur de baseball des Mets reçoit une balle en plein visage lancé à + de 152 km/h

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 353 Karma: 319

Jacob Webb des Braves lance la balle à plus de 152 km/h en plein dans le visage de Kevin Pillar des Mets !

À l'hôpital, il a tweeté et il a dit "je vais bien"... donc tout va bien !!





Mets' Kevin Pillar hit in face by 94 mph fastball that got away from Braves pitcher Jacob Webb

Contribution le : Aujourd'hui 22:18:12