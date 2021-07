Il abandonne son chien dans le désert, sa copine se venge en l'affichant sur les réseaux sociaux

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 355 Karma: 323



En rentrant, il lui avait dit que son chien s'était enfuit.

Elle a fondu en larmes et son pote a tout avoué à la copine et ils sont allés récupérer le chien du nom de Navy !

Elle a décidé de se venger en l'amenant dans le désert "pour lui faire une surprise" et de l'abandonner comme il avait fait à son chien !



