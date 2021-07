Options du sujet Imprimer le sujet

Régis essaie d'échapper à la police en vélo...

PuliTNT

Armed Cyclist tackled by Pedestrians - Cardiff

gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4108 Karma: 3204 Aller jusqu'à intervenir activement, en simple civil, je reste interrogatif sur le paramètre qui pousse à agir ... Quant à le traiter de Régis, sous-entendant qu'il est idiot, je cherche également pourquoi.

Yazguen

gazeleau



Effectivement le nom Régis est mal-approprié.

Après l'aide des 2 personnes est couvert pas le devoir citoyen en France en tout cas. Mais seulement quand cela relève d'un crime ou délit.

Si le mec vient de voler une pomme, pas d'intervention.

