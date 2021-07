Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- L'évolution des FPS 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3902 Karma: 1836 L'évolution des FPS de 1973 (Maze Wars) à 2013 (Battlefield 4) avec un montage aux transitions très fluides





first person shooter

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:54

gazeleau Re: L'évolution des FPS 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4108 Karma: 3204 Je ne comprends pas la nécessité de faire évoluer: la version de 1973 était déjà top-immersive

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:07