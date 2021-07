Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Même si tu marque un penalty, tu es un envahisseur 2 #1

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 424 Karma: 378 Après la victoire sur l'Espagne Bonucci va faire la fête avec les fans, mais est pris pour un fan envahissant du terrain et un stewart essaie de le faire revenir dans les tribunes





Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo: bloccato da una steward. VIDEO

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:01