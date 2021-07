Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un chien sportif 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15570 Karma: 12969

Contribution le : Aujourd'hui 19:27:50

Ze-GIF Re: Un chien sportif 0 #3

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 369 Karma: 338 Kilroy1 si la balle tombe par terre, il est foutu !! si la balle tombe par terre, il est foutu !!

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:17