[Help !] Surconsommation électrique ou bug Linky ?

Je viens quérir votre aide !



En tant que bon nerd, j'ai activé la collecte horaire de ma consommation électrique il y a plusieurs mois et là ... effroi et stupeur !!! (Ou presque )

En cumulant la consommation de l'histogramme suivant j'arrive à 13.73 kwh consommés sauf que ma consommation journalière toujours selon Enedis est de 7.0 kwh (cf. second graphique)











Je constate aussi que ma consommation électrique a bizarrement augmenté de 50% par rapport à juin/juillet 2020, époque à laquelle je n'avais pas activé la collecte horaire... Je précise que je n'ai pas changé d'électroménager dans ma baraque depuis juin 2020 et que je n'utilise plus de chauffage depuis plusieurs mois.



Encore plus étrange, j'ai accès aux relevés horaire de ma consommation la semaine précédent l'activation et je consomme moins ou autant en 1h à l'état "basal" à l'époque qu'en 1/2 heure depuis !!!

0.9 kw de 7h00 à 8h00 le 28 septembre 2020 au lieu de 0.16kw de 23h00 à 23h30 le 06 juillet 2021



A noter que je n'ai accès qu'à la consommation par tranche horaire et non par demi-heure comme maintenant.



Bref, je ne remarque ça que 10 mois plus tard, comme quoi ça sert à quelques choses d'activer cette m$rd$.



Contribution le : Hier 23:11:25