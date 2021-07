Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1395 Karma: 3731

La chaine Youtube du Réveilleur est consacrée aux questions d'énergies et de ressources.

Il a produit cette très longue analyse sur la voiture électrique.

La voiture électrique est-elle écologique ?





0:00 • Introduction

2:10 • Émissions de CO2 induites par l'utilisation

8:30 • Émissions de CO2 en incluant production et fin de vie

16:02 • Conclusion sur les émissions de CO2 par kilomètre

20:13 • Pollution de l'air

24:02 • Dépendance aux ressources fossiles

24:47 • Autres pollutions

27:58 • Conclusion sur la comparaison électrique/thermique

28:42 • Quelle quantité d'électricité serait nécessaire ?

33:56 • Surconsommation en période froide

36:42 • Charger au bon moment pour réduire l'impact !

39:56 • La voiture électrique au secours du réseau ?

44:27 • Quelques conseils pour prendre soin de sa batterie

46:22 • Remplacer une vieille voiture thermique ?

49:51 • Retrofit

51:31 • La recharge de la voiture électrique

55:15 • L'autonomie de la voiture électrique

57:44 • Voitures hybrides

1:04:36 • Le coût !

1:08:14 • La voiture électrique pour la ruralité ?

1:09:11 • La voiture électrique pour la ville ?

1:12:04 • Électrifier les deux roues ?

1:13:24 • Questionner la demande

1:14:34 • Conclusion

1:16:07 • Outro

