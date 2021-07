Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Des débris de l'avion disparu retrouvés en Extrême-Orient Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Crash d’avion dans la péninsule reculée du Kamchatka, en Russie : l’endroit localisé



Les secouristes ont retrouvé les restes des corps de 19 passagers de l'avion qui s'est écrasé sur la péninsule reculée du Kamtchatka, en Extrême-Orient russe. L'avion de ligne d'une petite compagnie locale, avec 22 passagers et 6 membres d'équipage à bord, avait disparu des radars mardi alors qu'il s'apprêtait à atterrir dans la ville côtière de Palana.

Après plusieurs heures de recherche, les sauveteurs avaient finalement localisé les débris de l'appareil le long de la côte et dans la mer d'Okhotsk. L'équipe se compose de 51 sauveteurs à pied, épaulés par des hélicoptères et des bateaux travaillant dans des conditions météorologiques difficiles à cause du brouillard, de la houle et de vents violents.

L'appareil, un Antonov An-26 de conception soviétique, reliait la capitale régionale Petropavlovsk-Kamtchatski à Palana quand il a cessé d'émettre. Les enquêteurs étudient les thèses d'un accident dû à une météo défavorable, un problème technique ou une erreur de pilotage. L'An-26 a été produit de 1969 à 1986 en Union soviétique. Il a connu ces dernières années plusieurs accidents mortels.



