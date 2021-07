Réponse d'un "chanteur arrangeur" à une sonnerie en concert

Je suis accro Inscrit: 18/02/2010 16:57 Post(s): 718 Karma: 2485

Jacob Collier est un chanteur-arrangeur qui a été dérangé en plein concert par la sonnerie "Actualités" d'un iPhone.

Sa réponse spontanée fut surprenante.





when your phone rings in a jacob collier concert

