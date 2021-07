Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Une instagrammeuse choquée par le nom d'1 pays lors de l'Eurovision + accident d'1 Dodge Challenger

Vous navigateur est trop vieux





CHALLENGER HELLCAT FLIPS TRUCK OVER LEAVING CARS AND COFFEE!

gazeleau Re: Une instagrammeuse choquée par le nom d'1 pays lors de l'Eurovision + accident d'1 Dodge Challenger

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4118 Karma: 3212





La stupidité donnant du clic, elle doit l'arroser de manque de culture assumé pour booster le nombre de clics.



Réaction non-spontannée, storyboardée, ... on zappe. Je fais une recherche sur cette fille et voilà le top des réponses du moteur de recherche:La stupidité donnant du clic, elle doit l'arroser de manque de culture assumé pour booster le nombre de clics.Réaction non-spontannée, storyboardée, ... on zappe.

