Ze-GIF Mark Zuckerberg fête le 4 juillet 1 #1

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 395 Karma: 374

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:18

FMJ65 Re: Mark Zuckerberg fête le 4 juillet 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12427 Karma: 3801 Dommage qu'il se prenne pas une bonne bûche avec son drapeau ! Ca aurait mis un peu de piquant à l'affaire !

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:14

alfosynchro Re: Mark Zuckerberg fête le 4 juillet 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9009 Karma: 3978 Ça a l'air trop facile, il bouge à peine !

Jésus, lui, il marchait quand-même !

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:54