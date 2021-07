Tuer un ennemi dans Boneworks

Afficher le spoil

La principale caractéristique du jeu, c'est l'omniprésence de la physique.

Ça peut être très marrant, ça m'a rappelé Jurassic Park Trespasser (déjà vu dans un JDG).

Mais pour ma part, les défauts étaient trop gros.

J'ai trouvé la physique trop expérimentale, et pas assez maitrisée. Le corps-à-corps est confus.

Et je n'ai jamais vu une IA ennemie aussi nulle. Plus cons que des zombies.

Les ennemis avancent tout droit, ils se prennent les pieds dans les cadavres de leurs potes, ils tombent comme des chiffons, et ils galèrent à se relever.



Cela dit, le jeu a plus à beaucoup de monde.

Donc, ne vous fiez pas trop à mon avis subjectif, vous pourriez adorer ce jeu.

