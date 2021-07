Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Drifter comme un boss 1 #1

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 12862 Karma: 11739

Contribution le : Aujourd'hui 09:47:30

Samedi Re: Drifter comme un boss 2 #2

Je suis accro Inscrit: 12/11/2007 14:16 Post(s): 1399 Karma: 556 J'voudrais pas me vanter mais il m'arrive de faire pareil avec mon caddie entre les allées de supermarché.

Contribution le : Aujourd'hui 09:52:26

banane Re: Drifter comme un boss 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 15/06/2020 19:47 Post(s): 14

@BigbroZ a écrit:

C'est un jeu vidéo, non?



C'est dingue d'arriver à en douter aujourd'hui : réalité ou jeu vidéo... Ça va être fou dans 10ans... Citation :C'est dingue d'arriver à en douter aujourd'hui : réalité ou jeu vidéo... Ça va être fou dans 10ans...

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:00