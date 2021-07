Un piéton percuté par un camion à cause d’un chien

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44425 Karma: 21136





Vidéo déconseillée aux plus sensibles







Anadolu Images - *** WARNING: SENSITIVE CONTENT Turkish man was seriously injured after being hit by a truck as he was scared of a dog and trying to run away in Istanbul. Effrayé par un chien sur un trottoir, un piéton a été percuté par un camion en se déportant sur une route à Istanbul, en Turquie. Il a été gravement blessé.Anadolu Images - *** WARNING: SENSITIVE CONTENT Turkish man was seriously injured after being hit by a truck as he was scared of a dog and trying to run away in Istanbul.

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:31