Une Ford Fiesta se fait compresser lors d'un accident entre 2 camions sur l'A2 à Harbledown (RU)

Source de la vidéo



Vygantas Stanulis, un routier lituanien, s'est laissé distraire sur l'autoroute pendant un court instant.... mais qui aura fait beaucoup de dégâts en provoquant un accident très impressionnant impliquant une voiture et un conducteur de 20 ans !

Le conducteur de la voiture est un chanceux, car il est vivant après le choc, vous pourrez voir ses jambes bougées sur le côté droit de la voiture ... il devrait jouer au loto ce gars !!

Le routier a eu un an de prison et le conducteur de la voiture, des fractures de blessés grave et tout le toutim !!!





