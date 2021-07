Options du sujet Imprimer le sujet

Ils utilisent une voiture bélier pour voler des parfums!

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4838 Karma: 12898 A Trowbridge, en Angleterre, des personnes ont utilisé une voiture bélier pour casser la porte d'une pharmacie afin de voler pour 20'000$ de parfums :



Pew Dunit: Pair Jailed For $20,000 Ram Raid Perfume Heist



ils ont été condamné cette semaine (le vol a eu lieu en juin 2019)

Aujourd'hui 22:28:33