Tchairo La Russie déclassifie les images de la Tsar Bomba

Tchairo



Pour les plus pressés, explosion à 22:42





50 Megaton Tsar Bomba Declassified • Ivan RDS-220 Hydrogen Bomb La "Tsar Bomba" représentait 1 500 fois la puissance des bombes nucléaires qui explosèrent à Hiroshima et Nagasaki50 Megaton Tsar Bomba Declassified • Ivan RDS-220 Hydrogen Bomb

Aujourd'hui 14:09:34

FMJ65 Re: La Russie déclassifie les images de la Tsar Bomba

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12440 Karma: 3814 Il me semble que l'explosion était si puissante que le bombardier s'est fait sacrément bouger par l'onde de choc !



Poutine ferait mieux de déclassifier son palais de la mer noire, histoire qu'on puisse venir le visiter durant les journées du patrimoine ......

Aujourd'hui 15:16:59