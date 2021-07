Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Avez-vous déjà vu une vache naine ? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 322 Karma: 436 Voici Rani, une vache naine d'environ 2 ans mesurant 51cm de haut pour 26kg.

Elle n'aurait pas de problèmes de santé particuliers.







(Plus d'infos dans la description de la vidéo.)

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:43