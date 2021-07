Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 431 Karma: 388

De même qu'il est interdit de casser des spaghettis, il existe d'autres tabous dans la cuisine italienne (et probablement pas seulement la cuisine italienne)





Putting ketchup on pasta to prank my italian mom

