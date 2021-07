Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Des oiseaux avec la tête coincée dans une barrière 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 744 Karma: 1226

Vous navigateur est trop vieux Comment? Pourquoi ? Hein ???

Contribution le : Aujourd'hui 08:31:52

alfosynchro Re: Des oiseaux avec la tête coincée dans une barrière 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9015 Karma: 3983 @THSSS

Ils essaient de se poser en haut, mais comme ça glisse, ils descendent a tête en avant, et voilà !

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:12