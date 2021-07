Options du sujet Imprimer le sujet

Il filme une météorite sur une plage d'Australie

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 453 Karma: 429 En testant l'une de ses caméras un jour de mauvais temps, une météorite a frappé la baie juste devant lui juste au moment où il s'asseyait.





Dangerously Close Meteor Strikes Australian Beach

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:20

Kokoon Re: Il filme une météorite sur une plage d'Australie

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 09:23 Post(s): 308 Karma: 207 même assis sur un banc tu risques ta vie la bas.



Son premier réflexe c'est de couper sa camera, alors que moi j'aurai plutôt filmé jusqu’à la disparition totale du phénomène

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:41