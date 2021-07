Portrait de Gérard, un anarchiste parisien

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 168

Bonjour à tous !

Je reviens vers vous pour vous présenter ma plus longue réalisation, un portrait de 25 minutes !

J'espère de pas gêner du monde à poster ici, je ne veux pas passer pour un spammeur et n'hésitez pas à me bloquer le cas échéant.



En tout cas je souhaite que le sujet de ma vidéo plaise à quelques uns.

En effet sur plusieurs mois j'ai suivi Gérard, un anarchiste parisien. C'est un personnage attachant, ayant garder son humour et sa provocation.



Bon visionnage à vous !





PORTRAIT #17: Gérard, le regard d'un anar (www.videaste.eu)

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:25