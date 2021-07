Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Hélicoptère qui décolle en pédalant

Je suis accro







De là à pouvoir aller au taf avec le matin...



Faire décoller un hélicoptère à la force des bras et des jambes, c'est possible !De là à pouvoir aller au taf avec le matin...J'ai calé la vidéo au moment où ça décolle mais le début est sympa aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:28

Meph974 Re: Hélicoptère qui décolle en pédalant

Les hélices tournes super lentement ca suffit? Sur le pédalier il y a un système de vitesse pour amélioré la force?



Mais voler à la force de bras et jambes c'est fou quand même, mais il aurait pu attacher leurs engine volante avec un cable pour éviter qu'elle dévie et se casse ou blesse du monde, le 2em essai apres le timing le mec à crasher avec que peu de degat réparable, mais bon...

Contribution le : Aujourd'hui 18:34:43

Ze-GIF Re: Hélicoptère qui décolle en pédalant

Sacré débit d'air qu'il doit y avoir sous les ailes pour générer une telle portance.

Il doit être aussi sacrément léger cet aérodyne avec de nombreuses poulies pour accroitre la force dans ces 4 ailes gigantesque !

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:25