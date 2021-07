Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate

INCREDIBLE 149KG RC CONCORDE WORLD LARGEST 4X TURBINE MODEL WHEELS BIGGER THAN SHOES



mais comment il fait pour le ranger dans son coffre de voiture ?

envergure : 4 mètres

Longueur : 10 mètres

Hauteur : 1.85 mètres

Poids: 149 Kg

Turbine: 4x JetCat P300 Pro

Capacité du réservoir : 24 litres

